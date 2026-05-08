Čekajući Službu da me ubije

Trenutno čekam egzekutora. Siguran sam da ću lako da umrem ukoliko ima makar trunke kosmičke pravde. I verovatno će me ubiti s leđa. Jer sve što radimo, odjekuje u večnosti

Služba ne prašta. Jednom kad ti stavi metu na čelo, ostaje ti samo da čekaš egzekutora. Sve institucije se pomaknu u stranu, kao i pojedinci, ne želeći da budu kolateralna šteta. Bio sam školovan policajac. Sad sam penzioner i kolumnista. Završio sam Višu školu unutrašnjih poslova, Fakultet civilne odbrane, specijalističke studije na smeru Terorizam i organizovani kriminal na Fakultetu političkih nauka, gde sam nakon toga i magistrirao. U radnoj knjižici je pisalo