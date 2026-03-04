Stiže sneg: Evo gde će noćas i ujutro vejati

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Stiže sneg: Evo gde će noćas i ujutro vejati

Ove večeri naš region zahvatilo je naoblačenje, a tokom noći očekuju se padavine.

Kiša sa područja Bosne i sa severa Crne Gore tokom noćši širiće se preko zapadne Srbije dalje ka centralnim, južnim i istočnim delovima. Na višim planinama severa i istoka Crne Gore i na jugozapadu i jugu Srbije očekuje se sneg. Sneg će padati na višim planinmama iznad 1500 metara nadmorske visine. Najviše snega tokom noći i jutra pašće na višim planinama severne, centralne i istočne Crne Gore. U ovim predelima očekuje se da padne i do 10 cm snega. Temperatura će
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Četvrtak pred Novosađanima: Sunce, visoke temperature i zanimljivi događaji

Četvrtak pred Novosađanima: Sunce, visoke temperature i zanimljivi događaji

Radio 021 pre 57 minuta
Sneg stiže u Srbiju Čitav region zahvatilo naoblačenje, tokom noći se očekuju padavine Evo gde će noćas i ujutro vejati

Sneg stiže u Srbiju Čitav region zahvatilo naoblačenje, tokom noći se očekuju padavine Evo gde će noćas i ujutro vejati

Dnevnik pre 57 minuta
Vremenska prognoza 5. mart 2026.

Vremenska prognoza 5. mart 2026.

RTS pre 2 sata
Radarski snimci otkrili gde će padati kiša: Ovi delovi Srbije su prvi na udaru, stiže i grmljavina (foto)

Radarski snimci otkrili gde će padati kiša: Ovi delovi Srbije su prvi na udaru, stiže i grmljavina (foto)

Mondo pre 1 sat
Stiže kiša, moguća i grmljavina! Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru, otkrivamo kada: Evo gde će pljuštati

Stiže kiša, moguća i grmljavina! Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru, otkrivamo kada: Evo gde će pljuštati

Telegraf pre 1 sat
(Foto, video) Počinje za tačno sat vremena! Radarski snimci otkrivaju: Stiže sa zapada, ovi delovi Srbije prvi na udaru, a…

(Foto, video) Počinje za tačno sat vremena! Radarski snimci otkrivaju: Stiže sa zapada, ovi delovi Srbije prvi na udaru, a onda se prašina sa pljuskovima širi po celoj zemlji

Blic pre 3 sata
Meteorolog otkrio kakvo vreme će biti do kraja marta: prolećno vreme, pa stiže nagli obrt

Meteorolog otkrio kakvo vreme će biti do kraja marta: prolećno vreme, pa stiže nagli obrt

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraBosnaSnegVremenska prognozasrbijavremeweather

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Misteriozna pojava kod Kosjerića: Svake godine kreće u isto vreme, meštani u čudu: "Šta se tu dešava niko ne zna"

(Foto) Misteriozna pojava kod Kosjerića: Svake godine kreće u isto vreme, meštani u čudu: "Šta se tu dešava niko ne zna"

Blic pre 27 minuta
Za "krindž" još i znamo, ali šta su "slej" i "delulu"? Ovo je rečnik generacije Z, da li razumete rođeno dete?!

Za "krindž" još i znamo, ali šta su "slej" i "delulu"? Ovo je rečnik generacije Z, da li razumete rođeno dete?!

Blic pre 2 minuta
Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Danas pre 1 sat
Razgovor s kraljem

Razgovor s kraljem

Danas pre 2 sata
Manja Grčić na zadatku: Najproblematičnija rečenica u prvom nastupu nove direktorke RTS-a

Manja Grčić na zadatku: Najproblematičnija rečenica u prvom nastupu nove direktorke RTS-a

Danas pre 2 sata