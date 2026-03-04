Stiže sneg: Evo gde će noćas i ujutro vejati

Ove večeri naš region zahvatilo je naoblačenje, a tokom noći očekuju se padavine.

Kiša sa područja Bosne i sa severa Crne Gore tokom noćši širiće se preko zapadne Srbije dalje ka centralnim, južnim i istočnim delovima. Na višim planinama severa i istoka Crne Gore i na jugozapadu i jugu Srbije očekuje se sneg. Sneg će padati na višim planinmama iznad 1500 metara nadmorske visine. Najviše snega tokom noći i jutra pašće na višim planinama severne, centralne i istočne Crne Gore. U ovim predelima očekuje se da padne i do 10 cm snega. Temperatura će