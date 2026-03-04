Život nema reprizu, pa je nema ni 15. mart

Olako insistiranje na "reprizi" 15. marta može očas posla da se pretvori u fijasko, što režim priželjkuje pa da onda odgovori svojim velikim skupom kao potvrdom pune konsolidacije

Kad je krajem januara ove godine Vučić najavio “veliki skup u martu” (logično svojih pristalica), vrlo je bitno kako su mediji preneli (koliko precizno) drugi deo te najave na “Tiktoku”, jer nije isto ako je Vučić rekao da će taj skup biti “kad nam prođu sve godišnjice” ili “kad im prođu sve godišnjice”. Ako treba da prođu “nama” (svima nama) sve godišnjice, to bi se moglo odnositi na baš sve godišnjice u istorijom bremenitom martu, ili samo godišnjice koje ne dele