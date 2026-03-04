Preminuo Aleksandar Boričić

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik (A. S.)
Preminuo Aleksandar Boričić

Aleksandar Boričić, proslavljeni odbojkaški reprezentativac i dugogodišnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, preminuo je u Beogradu u 78. godini.

Aleksanar Boričić preminuo je od posledica moždanog udara koji je doživeo pre nekoliko nedelja. Povodom tužne vesti oglasio se i Zoran Gajić, ministar sporta. „Sa velikom tugom primio sam vest o smrti Aleksandra Boričića, jedne od najznačajnijih ličnosti u istoriji srpskog sporta i čoveka koji je svojim radom trajno obeležio razvoj odbojke u Srbiji i Evropi. Njegova bogata sportska karijera, započeta u Crvenoj zvezdi, nastavljena je kroz značajne uspehe u
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

OKS se oglasio zbog smrti Boričića: Oproštaj od legende koja neće biti zaboravljena

OKS se oglasio zbog smrti Boričića: Oproštaj od legende koja neće biti zaboravljena

Nova pre 38 minuta
Preminuo Aleksandar Boričić, dugogodišnji predsednik OSS i Evropske odbojkaške federacije

Preminuo Aleksandar Boričić, dugogodišnji predsednik OSS i Evropske odbojkaške federacije

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Zvezdini odlikaši: Rade, Aleksandra, Andreja…

Zvezdini odlikaši: Rade, Aleksandra, Andreja…

Sport klub pre 33 minuta
Preminuo nekadašnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić

Preminuo nekadašnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić

RTV pre 1 sat
Preminuo nekadašnji predsednik OSS Aleksandar Boričić

Preminuo nekadašnji predsednik OSS Aleksandar Boričić

Nedeljnik pre 53 minuta
Čitav odbojkaški svet u žalosti, preminuo Aleksandar Boričić

Čitav odbojkaški svet u žalosti, preminuo Aleksandar Boričić

Sportske.net pre 1 sat
Preminuo čuveni Aleksandar Boričić: Bio je najuticajniji Srbin u sportu, oglasio se Vanja Grbić

Preminuo čuveni Aleksandar Boričić: Bio je najuticajniji Srbin u sportu, oglasio se Vanja Grbić

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaCrvena Zvezdasport

Sport, najnovije vesti »

Lalatović veruje u čudo: Ako je Bodo izbacio Inter, možemo i mi Zvezdu

Lalatović veruje u čudo: Ako je Bodo izbacio Inter, možemo i mi Zvezdu

IndeksOnline pre 28 minuta
Novi Sad domaćin finalnog turnira kupa "Milan Ciga Vasojević 2026"

Novi Sad domaćin finalnog turnira kupa "Milan Ciga Vasojević 2026"

RTV pre 48 minuta
Određen domaćin Svetskog prvenstva za odbojkaše odakle će tri od 32 tima izboriti plasman na OI

Određen domaćin Svetskog prvenstva za odbojkaše odakle će tri od 32 tima izboriti plasman na OI

Danas pre 48 minuta
Alkaras ni blizu, a već govorio o obaranju Đokovićevog rekorda

Alkaras ni blizu, a već govorio o obaranju Đokovićevog rekorda

Vesti online pre 3 minuta
Rat utiče na sve: Crvena zvezda ide u Sarajevo!

Rat utiče na sve: Crvena zvezda ide u Sarajevo!

Hot sport pre 23 minuta