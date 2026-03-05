Na današnji dan, 5. mart

B92 pre 3 sata
Na današnji dan, 5. mart

Danas je četvrtak, 5. mart. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1133 - Rođen je engleski kralj Henri II Plantagenet, osnivač dinastije Plantageneta, koji je tokom vladavine od 1154. do smrti 1189. reformom sudstva znatno ojačao kraljevsku vlast. Pre stupanja na engleski presto, 1150. postao je vojvoda od Normandije, 1151. grof od Anžua, a 1152. vojvoda od Akvitanije. Započeo je osvajanje Irske i proširio vlast Engleske na zapadne delove Francuske, ali je njegovu vladavinu karakterisao i niz sukoba koji su mu poljuljali
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Na današnji umro Staljin

Vremeplov: Na današnji umro Staljin

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Francuska

Društvo, najnovije vesti »

Berijina lista

Berijina lista

Politika pre 28 minuta
Turski državljanin uhapšen zbog pokušaja krijumčarenja sedam kilograma hašiša

Turski državljanin uhapšen zbog pokušaja krijumčarenja sedam kilograma hašiša

Politika pre 58 minuta
Tadić (Ujedinjeni za Palanku): U Smederevskoj Palanci na izborima i fantomska lista iza koje je SNS

Tadić (Ujedinjeni za Palanku): U Smederevskoj Palanci na izborima i fantomska lista iza koje je SNS

Beta pre 3 sata
Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Beta pre 3 sata
Dvolična politika glavnog šefa

Dvolična politika glavnog šefa

Radar pre 3 sata