Studenti Filozofskog:Đinoviću zabranjen ulazak u SNP jer učestvuje u blokadi, Kobre mu oduzele karte

Beta pre 23 minuta

 Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu objavili su da njihovom kolegi Vukašinu Đinoviću i njegovoj majci sinoć nije dozvoljen ulazak u Srpsko narodno pozorište (SNP), te da su im na ulasku oduzete karte.

Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, Đinoviću su pripadnici "Kobri", Odreda specijalne namene Vojne policije, oduzeli karte, a ulazak u SNP mu je zabranjen jer "aktivno učestvuje u blokadi".

"Večeras su kobre oduzele našem kolegi Vukašinu Đinoviću i njegovoj majci karte za Srpsko narodno pozorište jer je organizator rekao da ne smeju da uđu. Razlog? Zato što aktivno učestvuje u blokadi", napisali su noćas studenti.

Dodali su i da su koncertu prisustvovali gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i predsednik Srpske napredne stranke i bivši gradonačelnik Novog Sada i bivši premijer Srbije Miloš Vučević.

(Beta, 05.03.2026)

Povezane vesti »

Studenti Filozofskog: Vukašinu Đinoviću zabranjen ulazak u SNP jer učestvuje u blokadi, Kobre mu oduzele karte

Studenti Filozofskog: Vukašinu Đinoviću zabranjen ulazak u SNP jer učestvuje u blokadi, Kobre mu oduzele karte

Danas pre 38 minuta
Studenti Filozofskog: „Đinoviću zabranjen ulazak u SNP jer učestvuje u blokadi, Kobre mu oduzele karte“

Studenti Filozofskog: „Đinoviću zabranjen ulazak u SNP jer učestvuje u blokadi, Kobre mu oduzele karte“

Serbian News Media pre 47 minuta
Kobre zabranile studentu ulazak na predstavu u SNP, jer su unutra bili Vučević, Gojković i Mićin

Kobre zabranile studentu ulazak na predstavu u SNP, jer su unutra bili Vučević, Gojković i Mićin

Nedeljnik pre 32 minuta
Vukašin Đinović za Danas: „Uzeli su nam karte i izdvojili nas naočigled svih ljudi, kao poslednje kriminalce“

Vukašin Đinović za Danas: „Uzeli su nam karte i izdvojili nas naočigled svih ljudi, kao poslednje kriminalce“

Danas pre 23 minuta
Iako su imali ulaznice, Vukašinu Đinoviću i njegovoj majci nije dozvoljen ulaz u SNP

Iako su imali ulaznice, Vukašinu Đinoviću i njegovoj majci nije dozvoljen ulaz u SNP

Moj Novi Sad pre 52 minuta
Studenti Filozofskog:Đinoviću zabranjen ulazak u SNP jer učestvuje u blokadi, Kobre mu oduzele karte

Studenti Filozofskog:Đinoviću zabranjen ulazak u SNP jer učestvuje u blokadi, Kobre mu oduzele karte

Radio sto plus pre 17 minuta
Studenti tvrde: Kobre oduzele našem kolegi karte za pozorište, jer su koncertu prisustvovali - Mićin, Vučević i Gojković

Studenti tvrde: Kobre oduzele našem kolegi karte za pozorište, jer su koncertu prisustvovali - Mićin, Vučević i Gojković

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteNovi SadSNPNarodno pozorište

Društvo, najnovije vesti »

Policija u Beogradu i Subotici uhapsila devetoro zbog krijumčarenja migranata

Policija u Beogradu i Subotici uhapsila devetoro zbog krijumčarenja migranata

N1 Info pre 12 minuta
Na području Beograda i Subotice uhapšeno devetoro zbog krijumčarenja migranata

Na području Beograda i Subotice uhapšeno devetoro zbog krijumčarenja migranata

Beta pre 3 minuta
Tiktok neće uvesti potpunu enkripciju poruka: "Zbog zaštite korisnika"

Tiktok neće uvesti potpunu enkripciju poruka: "Zbog zaštite korisnika"

Radio 021 pre 8 minuta
Verna simulacija male mature: Osmaci 27. i 28. marta polažu probni završni ispit

Verna simulacija male mature: Osmaci 27. i 28. marta polažu probni završni ispit

OK radio pre 7 minuta
Zakon spreman, još da đaci kažu svoj stav Na korak od zabrane upotrebe telefona u školama, ali evo kada će ipak moći da se…

Zakon spreman, još da đaci kažu svoj stav Na korak od zabrane upotrebe telefona u školama, ali evo kada će ipak moći da se koristi na času

Blic pre 3 minuta