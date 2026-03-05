Vlada usvojila uredbu o finansijskoj pomoći proizvođačima mleka u prahu

Beta pre 1 sat

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima mleka u prahu za isporuku tog proizvoda firmama koje se bave proizvodnjom konditorskih proizvoda odnosno sladoleda.

U saopštenju Vlade piše da se tom merom obezbeđuje finansijska podrška proizvođačima mleka u prahu i da je cilj pravovremeno sprečavanje, odnosno otklanjanje tržišnih poremećaja.

Podrška se dodeljuje na osnovu prihvaćene ponude za isporuku mleka u prahu proizvedenog od mleka domaćeg porekla.

Ponuda mora biti izdata nakon 1. januara 2026. godine, a proizvođač mleka u prahu je u obavezi da isporuku realizuje proizvođaču konditorskih proizvoda, odnosno sladoleda, i to u skladu sa rešenjem propisanim uredbom.

(Beta, 05.03.2026)