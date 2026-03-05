Trump hvali američke ratne operacije, Iran najavljuje pojačanu odmazdu

Dan Williams, Christine
Trump hvali američke ratne operacije, Iran najavljuje pojačanu odmazdu

Američko-izraelski rat protiv Irana ušao je u šesti dan bez naznaka smirivanja, pošto je Islamska Republika saopštila da će pojačati odmazdu zbog američkih udara.

Arapske države širom Persijskog zaliva prijavile su presretanje iranskih raketa i dronova tokom noći i u četvrtak. Izrael izvodi talase vazdušnih udara na Teheran, gađajući vojne i obaveštajne ciljeve, nakon napada na Hezbolah u Libanu. SAD i Izrael napadaju Iran, a Teheran uzvraća širom regiona | Bloomberg Američki predsednik Donald Trump izjavio je u sredu da SAD "stoje veoma dobro na ratnom frontu". Bela kuća je saopštila da su američke snage pogodile više od
