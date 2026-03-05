„Zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU“: Putin „razmišljao naglas“ o najavljenim ograničenjima EU na kupovinu ruskog gasa

S obzirom na nameru Evropske unije da potpuno odustane od kupovine ruskog gasa, Rusija bi mogla doneti odluku da odmah izađe sa evropskog tržišta i da se preorijentiše ka atraktivnijim kupcima, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin. „Planiraju da uvedu ograničenja na kupovinu ruskog gasa, uključujući tečni gas, za mesec dana, a zatim dalja ograničenja godinu dana kasnije, sve do potpune zabrane. Sada nam se otvaraju druga tržišta i možda bi nam bilo