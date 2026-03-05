Zvezda na Bajern sa dva „pojačanja“? Obradović ishvalio Pešića uoči važnog meča u Evroligi

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Zvezda na Bajern sa dva „pojačanja“? Obradović ishvalio Pešića uoči važnog meča u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Bajern u 30. kolu Evrolige, a četa trenera Saše Obradovića bi mogla biti jača za dva igrača koja su izašla iz povrede.

Reč je o Hasielu Riveru i Tajsonu Karteru koji su trenirali pred duel sa Bajernom, ali odluka o njihovom nastupu biće doneta uoči samog početka utakmice. Jasno je da iskusni strateg neće žuriti sa njihovim povratkom na teren jer bitne utakmice u elitnom takmičenju tek očekuju crveno-bele, a pred meč sa Bajernom Saša Obradović je ishvalio gostujući tim i trenera Svetislava Pešića. – Igrao sam za njega, znam ga, dosta čovek zna kako može da se prilagođava ne samo na
