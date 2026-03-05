Obradović: Timskom igrom da odgovorimo Bajernu

“Mislim da nam je dobro došlo posle jednog februara koji je bio težak i posle tog Kupa (osvojen Kup Radivoja Koraća) i broja utakmica, da smo napunili baterije, taktičke stvari da popravimo.

Sad smo prvi put imali priliku da to radimo, onaj prethodni ‘prozor’ ništa nisi mogao da uradiš”, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u petak u Beogradskoj areni ekipu Bajerna iz Minhena, u utakmici 30. kola Evrolige. Zvezda se nalazi na sedmom mestu Evrolige sa 17 pobeda i 12 poraza, dok je Bajern 15. sa 12 pobeda i 17 poraza. Bavarski tim sa klupe vodi proslavljeni srpski trener Svetislav Pešić, a o njemu je govorio i