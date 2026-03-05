„Dan blokade Ormuskog moreuza – gubitak od 7 milijardi dolara za sve” Šojgu: Agresija na Iran je neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava

MOSKVA: Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je danas da američka i izraelska agresija protiv Irana predstavlja neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava.

"Zaista se suočavamo sa potpuno neviđenim zanemarivanjem celokupnog međunarodnog prava, koje je napisano, između ostalog, nakon Prvog i Drugog svetskog rata, a u okviru Lige naroda je nastala organizacija Ujedinjenih nacija. Danas UN više nemaju taj uticaj koji su imale pre 15–20 godina", rekao je Šojgu novinarima, prenosi Sputnjik. Prema njegovim rečima, situacija oko Irana već ima izuzetno ozbiljne posledice, koje će nastaviti da utiču na energetski sektor još
