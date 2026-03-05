Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti

Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko rekao je danas da Srbija trenutno ima stabilno snabdevanje gasom kao i da će tako biti i u budućnosti. "Danas, u izazovnim vremenima, dotok gasa u Srbiji je stabilan i po ceni neverovatno niskoj za Evropu.

To je najbolji doprinos u okviru naše prijateljske saradnje", rekao je Bocan-Harčenko za RTS na pitanje o dugoročnom ugovoru za gas. On je dodao da je u stabilnosti snabdevanja energentima značajnu ulogu odigrao i NIS. "Veliko hvala menadžmentu NIS-a i saradnji kao i naporima Vlade Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić je držao sve pod kontrolom. U ovakvoj situaciji, stvorene su velike rezerve nafte. Naš ruski menadžment u NIS-u uložio je ogroman napor da rafinerija