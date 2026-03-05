Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Tanjug
Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti

Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko rekao je danas da Srbija trenutno ima stabilno snabdevanje gasom kao i da će tako biti i u budućnosti. "Danas, u izazovnim vremenima, dotok gasa u Srbiji je stabilan i po ceni neverovatno niskoj za Evropu.

To je najbolji doprinos u okviru naše prijateljske saradnje", rekao je Bocan-Harčenko za RTS na pitanje o dugoročnom ugovoru za gas. On je dodao da je u stabilnosti snabdevanja energentima značajnu ulogu odigrao i NIS. "Veliko hvala menadžmentu NIS-a i saradnji kao i naporima Vlade Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić je držao sve pod kontrolom. U ovakvoj situaciji, stvorene su velike rezerve nafte. Naš ruski menadžment u NIS-u uložio je ogroman napor da rafinerija
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti

Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti

Politika pre 8 minuta
Oglasio se ambasador Rusije o prodaji NIS-a i situaciji sa gasom

Oglasio se ambasador Rusije o prodaji NIS-a i situaciji sa gasom

Telegraf pre 13 minuta
Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti

Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti

IndeksOnline pre 38 minuta
Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti, hvala NIS-u! Pomenuo i uvođenje sankcija…

Bocan-Harčenko: Snabdevanje gasom u Srbiji stabilno, tako će biti i u budućnosti, hvala NIS-u! Pomenuo i uvođenje sankcija Rusiji

Blic pre 33 minuta
Ruski paviljon na Ekspu 2027 biće najzanimljiviji: Bocan-Harčenko o pripremama Rusije za izložbu

Ruski paviljon na Ekspu 2027 biće najzanimljiviji: Bocan-Harčenko o pripremama Rusije za izložbu

Blic pre 18 minuta
Rusija garantuje stabilnost u snabdevanju Srbije gasom Bocan-Harčenko: „Tako će biti i u budućnosti“

Rusija garantuje stabilnost u snabdevanju Srbije gasom Bocan-Harčenko: „Tako će biti i u budućnosti“

Dnevnik pre 38 minuta
Bocan-Harčenko: Rusija dolazi na Ekspo 2027, Srbija ima stabilan dotok gasa uprkos globalnim potresima

Bocan-Harčenko: Rusija dolazi na Ekspo 2027, Srbija ima stabilan dotok gasa uprkos globalnim potresima

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSVlada SrbijeMoskvaMinistarstvo kultureRusijanaftasrbija

Politika, najnovije vesti »

SSP pozvala Savet Evrope da pošalje posmatračku misiju na lokalne izbore u Srbiji

SSP pozvala Savet Evrope da pošalje posmatračku misiju na lokalne izbore u Srbiji

N1 Info pre 3 minuta
Dok svet gori, Vučić se oslanja na svoj stari trik u odnosima prema Zapadu: Da li će mu opet proći?

Dok svet gori, Vučić se oslanja na svoj stari trik u odnosima prema Zapadu: Da li će mu opet proći?

Danas pre 8 minuta
Vučić sa Alijevim o situaciji na Bliskom istoku: Neophodni dijalog i smirivanje tenzij

Vučić sa Alijevim o situaciji na Bliskom istoku: Neophodni dijalog i smirivanje tenzij

RTK pre 8 minuta
Kurti i Konjufca pozvali opoziciju da predlože kandidata za predsednika

Kurti i Konjufca pozvali opoziciju da predlože kandidata za predsednika

Slobodna Evropa pre 8 minuta
Parlamentarna opozicija u Kragujevcu osniva Savet za koordinaciju i zajedničko delovanje

Parlamentarna opozicija u Kragujevcu osniva Savet za koordinaciju i zajedničko delovanje

Serbian News Media pre 8 minuta