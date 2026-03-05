Bocan-Harčenko: „Sankcije Rusiji bi same po sebi dovele do prekida saradnje“

Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da bi u slučaju da Srbija uvede sankcije Rusiji, "upravo sankcije same po sebi dovele do prekida saradnje" dve zemlje. "Ako se jedna zemlja pridruži sankcijama, onda nema saradnje – sankcije je automatski obustavljaju.

To ne zavisi od želje Moskve", rekao je ambasador za RTS, ističući da Rusija želi da se odnosi sa Srbijom nastave i razvijaju. Ambasador priznaje da je trgovinska razmena Srbije i Rusije u padu, ali naglašava da je to direktna posledica zapadnih sankcija Moskvi. "Srbija se nalazi u okruženju zemalja koje podržavaju režim sankcija i zato se suočavamo sa poteškoćama, pre svega u transportu, logistici i finansijama", objasnio je Bocan-Harčenko, ističući da je