Kipar u senci rata sa Iranom: Napadi dronovima remete evropsku agendu

Rat na Bliskom istoku počeo je da pogađa i samu Evropsku uniju, i to u trenutku kada je Kipar preuzeo šestomesečno predsedavanje Savetom EU.

Mala ostrvska država našla se u nezavidnoj situaciji pošto su iranski dronovi gađali ciljeve na njenoj teritoriji, što je primoralo vlasti da odlože više važnih evropskih sastanaka. Kipar, treća najmanja država članica Evropske unije i ujedno njen najistočniji član, našao se na meti Teherana nakon američkih i izraelskih napada u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei. Uprkos tome, kiparski zvaničnici poručuju da će predsedavanje EU biti