Iran tvrdi da je lansirao balističke rakete dugog dometa na Izrael: Šta znamo o raketi „Horamaš – 4“

Nedeljnik pre 2 sata
Vazduhoplovne snage iranske Revolucionarne garde izdale su saopštenje u kom se navodi da su rano jutros na Tel Aviv ispaljene rakete “Horamaš-4”, prenosi agencija Tasnim.

Kako se navodi u izveštaju, balističke rakete sa bojevom glavom od jedne tone lansirane su u sklopu devetnaestog talasa operacije “Iskreno obećanje 4”. DRONOVI I BALISTIČKE RAKETE LANSIRANE KA IZRAELU Tasnim dalje izveštava da su rakete upućene ka centru Tel Aviva, aerodromu Ben Gurion i bazi 27. eskadrile vazduhoplovnih snaga Izraelske avijacije na tom aerodromu. Rakete Horamaš – 4 pripadaju redu projektila srednjeg dometa i čine kičmu iranskih sposobnosti za
BLISKOISTOČNI SUKOB - Ne stišavaju se sukobi, razmena vazdušnih udara ne prestaje; U Iranu poginulo 1.230 ljudi, u Izraelu 11

Iran negira napad na Azerbejdžan; Baku sprema odmazdu; NATO neće aktivirati član pet zbog oborene rakete ka Turskoj

Iranci slave: Oboren američki F-15

F-15 u plamenu; Iranci oborili ponos američke avijacije?

BLOG Iranski dronovi veći problem nego što su Amerikanci predviđali

CNN: Iranski dronovi problem za SAD

Kuda dalje? Savez Netanjahua i Trampa u limbu

BLISKOISTOČNI SUKOB - Ne stišavaju se sukobi, razmena vazdušnih udara ne prestaje; U Iranu poginulo 1.230 ljudi, u Izraelu 11

Rute podržava Makronovo širenje nuklearnog arsenala uz poruku da Evropa ne može bez američke zaštite

Izrael izdao upozorenje za evakuaciju čitavih četvrti u južnom Bejrutu

RTBF: Koliko će duboko Evropa potonuti u rat?

Iran tvrdi da je dronovima napao bazu američkih snaga u Erbilu, na severu Iraka

