Iran tvrdi da je lansirao balističke rakete dugog dometa na Izrael: Šta znamo o raketi „Horamaš – 4“

Vazduhoplovne snage iranske Revolucionarne garde izdale su saopštenje u kom se navodi da su rano jutros na Tel Aviv ispaljene rakete “Horamaš-4”, prenosi agencija Tasnim.

Kako se navodi u izveštaju, balističke rakete sa bojevom glavom od jedne tone lansirane su u sklopu devetnaestog talasa operacije “Iskreno obećanje 4”. DRONOVI I BALISTIČKE RAKETE LANSIRANE KA IZRAELU Tasnim dalje izveštava da su rakete upućene ka centru Tel Aviva, aerodromu Ben Gurion i bazi 27. eskadrile vazduhoplovnih snaga Izraelske avijacije na tom aerodromu. Rakete Horamaš – 4 pripadaju redu projektila srednjeg dometa i čine kičmu iranskih sposobnosti za