Sančez osudio izraelsku eskalaciju u Libanu: Libanci mogu da računaju na našu punu podršku i humanitarnu pomoć

Dnevnik pre 12 minuta
MADRID: Španski premijer Pedro Sančez osudio je danas izraelsku eskalaciju sukoba u Libanu koja je raselila hiljade ljudi i obećao humanitarnu pomoć, istovremeno pozivajući na okončanje sukoba.

Libanski narod može da računa na našu punu podršku i humanitarnu pomoć za hiljade raseljenih. Dosta eskalacija. Dosta razaranja. Ne ratu", istakao je Sančez u objavi na društvenoj mreži Iks. Španski premijer je ikstakao i da je o situaciji u Bejrutu i ostatku Libana razgovarao s predsednikom te zemlje. Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país. El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo
