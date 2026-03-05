Rat zatvorio vazdušni prostor: Srpski turisti zaglavljeni na Maldivima, karte i do 5.000 evra

NIN pre 1 sat  |  RTS
Rat zatvorio vazdušni prostor: Srpski turisti zaglavljeni na Maldivima, karte i do 5.000 evra

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku i zatvaranje delova vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva ostavili su deo građana Srbije i regiona blokirane na udaljenim turističkim destinacijama, među kojima su Maldivi, Tajland, Sejšeli i Oman.

Mnogi od njih pokušavaju da pronađu alternativne rute za povratak kući, ali su cene avionskih karata naglo porasle, a slobodnih mesta gotovo da nema. Kako prenosi RTS, među turistima koji se i dalje nalaze na Maldivima je i grupa srpskih ronilaca i putnika, uključujući porodice sa decom, čiji su letovi otkazani zbog zatvorenog vazdušnog prostora iznad regiona Persijskog zaliva. Jedan od putnika, Vladimir Silbaški, kaže da je povratak za Srbiju bio planiran još
Ključne reči

RTSBliski IstokTajlandAvio karteMaldiviAvionske karteturistiotkazani letovi

