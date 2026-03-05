Rat zatvorio vazdušni prostor: Srpski turisti zaglavljeni na Maldivima, karte i do 5.000 evra

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku i zatvaranje delova vazdušnog prostora iznad Persijskog zaliva ostavili su deo građana Srbije i regiona blokirane na udaljenim turističkim destinacijama, među kojima su Maldivi, Tajland, Sejšeli i Oman.

Mnogi od njih pokušavaju da pronađu alternativne rute za povratak kući, ali su cene avionskih karata naglo porasle, a slobodnih mesta gotovo da nema. Kako prenosi RTS, među turistima koji se i dalje nalaze na Maldivima je i grupa srpskih ronilaca i putnika, uključujući porodice sa decom, čiji su letovi otkazani zbog zatvorenog vazdušnog prostora iznad regiona Persijskog zaliva. Jedan od putnika, Vladimir Silbaški, kaže da je povratak za Srbiju bio planiran još