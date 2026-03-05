Srpska kancelarija Eurodžasta u Hagu prekida rad: Ugrožene istrage protiv „visokih meta“

Nova pre 19 minuta
Srpska kancelarija Eurodžasta u Hagu prekida rad: Ugrožene istrage protiv „visokih meta“

Eurodžast Srbija zatvorio je 1. marta kancelariju u Hagu, pošto Visoki savet tužilaštva nije produžio mandat zamenici vrhovnog javnog tužioca Gordani Janićijević, ali nije izabrao ni novog tužioca za vezu sa ovim najvažnijim pravosudnim telom Evropske unije.

Istovremeno, u ovom trenutku u radu je 200 predmeta koje ta kancelarija vodi, ali i devet aktivnih predmeta organizovanog kriminala sa „visokim metama“ u Srbiji, prenosi Danas. Takođe, ova kancelarija pokrenula je i četiri predmeta na predlog Evropske unije a koji se odnose na sumnje u kriminal u Srbiji. Neizbor tužioca koji koordinira međunarodne aktivnosti i tužilačke istrage blokiran je na nedavno održanoj sednici Visokog saveta tužilaca, jer izbor tužiteljke
Danas pre 40 minuta
