Epizoda večitog rata ili smrt iranske teokratije

Iran ne može da trijumfuje u bilo kakvom sukobu sa Izraelom, a kamoli sa Amerikom, ali bi mogao da rat učini previše skupim za sve zainteresovane – i materijalno i ljudski. Režim u Teheranu navikao je na život pod spoljnim pritiskom

Ako se nešto ne može zameriti ratovima koje čovek vodi, to je nedostatak inspirativnih citata. Od lapidarnih poruka poput „Sa štitom ili na njemu“ do kompleksnih govora o „borbi na poljima, ulicama i brdima“, tukli smo se i ovako i onako, ali barem smo umeli to da spakujemo u lepu oratorsku ambalažu. Najpamtljivija izjava o ratu koji trenutno besni na Bliskom istoku, delo je američkog državnog sekretara Marka Rubija. „Apsolutno je bilo neposredne pretnje.