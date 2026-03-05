Epizoda večitog rata ili smrt iranske teokratije

Radar pre 26 minuta  |  Marko Lovrić
Epizoda večitog rata ili smrt iranske teokratije

Iran ne može da trijumfuje u bilo kakvom sukobu sa Izraelom, a kamoli sa Amerikom, ali bi mogao da rat učini previše skupim za sve zainteresovane – i materijalno i ljudski. Režim u Teheranu navikao je na život pod spoljnim pritiskom

Ako se nešto ne može zameriti ratovima koje čovek vodi, to je nedostatak inspirativnih citata. Od lapidarnih poruka poput „Sa štitom ili na njemu“ do kompleksnih govora o „borbi na poljima, ulicama i brdima“, tukli smo se i ovako i onako, ali barem smo umeli to da spakujemo u lepu oratorsku ambalažu. Najpamtljivija izjava o ratu koji trenutno besni na Bliskom istoku, delo je američkog državnog sekretara Marka Rubija. „Apsolutno je bilo neposredne pretnje.
Bela kuća: U toku potpuno uništenje iranskog režima, Španija se složila da sarađuje s američkom vojskom

Danas pre 31 minuta
Potpredsednik EK Sežurne: Trampova najava prekida trgovinskih odnosa sa Španijom je pretnja Evropi

Danas pre 16 minuta
Američki rat sa Iranom postao "crna kutija"! Pentagon krije ključne informacije: Ovako vojne tajne "cure" u javnost

Blic pre 16 minuta
Tramp: Da smo sačekali sa napadom još dve nedelje, Iran bi imao nuklearno oružje

Danas pre 31 minuta
Amerika pogodila ili napala 20 iranskih brodova od početka sukoba

Politika pre 11 minuta
Pokrenut sajt koji poziva na mobilizaciju Trampovog sina Barona za rat u Iranu

Politika pre 11 minuta
Starmer: Nisam bio spreman da dozvolim da se uključimo u rat protiv Irana

Politika pre 1 minut

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokTeheran

Radar pre 26 minuta
Danas pre 31 minuta
Danas pre 16 minuta
Blic pre 6 minuta
Blic pre 16 minuta