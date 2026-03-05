Britni Spirs privedena u Kaliforniji

Pevačica je uhapšena u sredu uveče, pokazuju dokumenti suda u Kaliforniji.

Getty Images Britni Spirs je uhapšena u Kaliforniji, pokazali su sudski dokumenti u Sjedinjenim Američkim Državama. Pevačicu je privela patrola kalifornijske policije na autoputu oko 21:30 u sredu. Dan kasnije puštena je iz pritvora i planirano je da se pojavi pred Vrhovnim sudom okruga Ventura u Kaliforniji. Razlog privođenja se ne navodi u sudskim dokumentima. Britni Spirs je jedna od najuspešnijih pop muzičarki u istoriji, a njeni najpoznatiji hitovi su Toxic,