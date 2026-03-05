Motejunas pred Bajern: Svaka utakmica je finale, postoje stvari koje ne radimo kako treba

Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motejunas rekao je pred utakmicu 30. kola Evrolige da crveno-beli moraju da odigraju pametno i strpljivo kako bi pobedili Bajern. Veruje da je šut za tri poena najveća prednost Bavaraca.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u petak od 20.00 časova u "Beogradskoj areni" ekipu Bajerna u 30. kolu Evrolige. "Moramo da poboljšamo igru na sve načine, da budemo fizički jači. Ima još devet utakmica i svaka je kao finale za nas. Pričali smo u svlačionici da će verovatno biti ekipa koje su sada na četvrtom, petom i šestom mestu, a koje će izgubiti neke mečeve i pasti na tabeli, a mi ne želimo da budemo taj tim. Zato svaki naš naredni meč moramo da igramo fizički