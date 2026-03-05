Španija odbacuje Ruteovu tvrdnju o masovnoj podršci NATO saveznika ratu protiv Irana

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Španija odbacuje Ruteovu tvrdnju o masovnoj podršci NATO saveznika ratu protiv Irana

MADRID - Španska ministarka odbrane Margarita Robles oštro je danas odbacila tvrdnju generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da postoji "široka podrška" članica saveza ratu koji američki predsednik Donald Tramp vodi protiv Irana.

"Španija ne deli njegovo mišljenje", rekla je Robles u intervjuu za španski radio Kadena ser. Njene izjave kontriraju Ruteovim jučerašnjim tvrdnjama da NATO saveznici u osnovi, u velikoj meri, podržavaju ono što predsednik Sjedinjenih Američkih Država radi. U intervjuu za Njuzmaks, Rute je rekao da članice NATO-a "takođe omogućavaju ono što SAD sada rade u regionu, uklanjajući iranske nuklearne sposobnosti, kao i raketne kapacitete", prenosi Politiko. Tramp je
