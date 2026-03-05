Novak: Pobeda protiv Sinera epska – zašto da ne nastavim ako osećam vatru?

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, vredno se priprema za masters u Indijan Velsu, a pred svoj prvi meč na takozvanom „petom grend slemu“ istakao je da početak sezone za njega bio odličan zbog finala na Australijan openu i podvukao je da u njemu još ima vatre zbog koje želi da igra uprkos tome što ima 39 godina.

Čitava decenija prošla je od poslednje titule Novaka Đokovića na mastersu u Indijan Velsu, ali srpski as sada je u Kaliforniju stigao sa velikom dozom samopouzdanja posle sjajnog početka sezone u kom je savladao Janika Sinera i igrao finale Australijan opena. Podvukao je koliko je za njega to bio važan uspeh. „Za mene je to bio fenomenalan uspeh, pokazao mi je da mnogo, kao i drugima, da još uvek mogu da se takmičim na visokom nivou i pobeđuje ovakve igrače“,