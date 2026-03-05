"Moskva u stalnom kontaktu sa Teheranom" Šojgu: Agresija na Iran neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava

SEKRETAR Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu izjavio je danas da američka i izraelska agresija protiv Irana predstavlja neviđeno zanemarivanje međunarodnog prava.

Foto: Profimedia - Zaista se suočavamo sa potpuno neviđenim zanemarivanjem celokupnog međunarodnog prava, koje je napisano, između ostalog, nakon Prvog i Drugog svetskog rata, a u okviru Lige naroda je nastala organizacija Ujedinjenih nacija. Danas UN više nemaju taj uticaj koji su imale pre 15–20 godina - kazao je. Prema njegovim rečima, situacija oko Irana već ima izuzetno ozbiljne posledice, koje će nastaviti da utiču na energetski sektor još dugo vremena. - To