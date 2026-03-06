Osmani raspustila Skupštinu, Kosovo ide na izbore

Predsednica Kosova Vjosa Osmani potpisala je danas ukaz o raspuštanju parlamenta i najavila da će biti raspisani vanredni izbori .

Osmani je na konferenciji za novinare rekla da je neuspeh poslanika Skupštine da izaberu predsednika u četvrtak uveče gurnuo Kosovo u nove izbore.

"Ova situacija je bila u potpunosti izbežna. Velika je nesreća što poslanici nisu izabrali interes naroda", navela je Osmani.

Najavila je da će u toku dana obaviti konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka o datumu zakazivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Na vanrednoj sednici kasno u četvrtak, održanoj samo nekoliko sati pre isteka ustavnog roka za izbor predsednika, parlament je prekinuo izborni proces, zbog nedostatka kvoruma.

Da bi se izabrao predsednik, u prva dva kruga glasanja potrebno je 80 glasova, a u trećem najmanje 61.

U četvrtak je u sali bilo prisutno 66 poslanika vladajuće koalicije, dok su poslanici opozicije bili odsutni.

Prethodno je održana sednica radi razmatranja ustavnih amandmana, koje je predsednica Vjosa Osmani podnela za direktno glasanje za predsednika, koja je takođe prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Nakon zatvaranja druge sednice, predsednica Skupštine, Aljbulena Hadžiju, obratila se Ustavnom sudu sa zahtevom da donese privremenu meru obustave ustavnog roka za izbor predsednika.