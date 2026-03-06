Osmani raspustila Skupštinu, Kosovo ide na izbore

Beta pre 1 sat

 Predsednica Kosova Vjosa Osmani potpisala je danas ukaz o raspuštanju parlamenta i najavila da će biti raspisani vanredni izbori.

Osmani je na konferenciji za novinare rekla da je neuspeh poslanika Skupštine da izaberu predsednika u četvrtak uveče gurnuo Kosovo u nove izbore.

"Ova situacija je bila u potpunosti izbežna. Velika je nesreća što poslanici nisu izabrali interes naroda", navela je Osmani.

Najavila je da će u toku dana obaviti konsultacije sa liderima parlamentarnih stranaka o datumu zakazivanja vanrednih parlamentarnih izbora.

Na vanrednoj sednici kasno u četvrtak, održanoj samo nekoliko sati pre isteka ustavnog roka za izbor predsednika, parlament je prekinuo izborni proces, zbog nedostatka kvoruma.

Da bi se izabrao predsednik, u prva dva kruga glasanja potrebno je 80 glasova, a u trećem najmanje 61.

U četvrtak je u sali bilo prisutno 66 poslanika vladajuće koalicije, dok su poslanici opozicije bili odsutni.

Prethodno je održana sednica radi razmatranja ustavnih amandmana, koje je predsednica Vjosa Osmani podnela za direktno glasanje za predsednika, koja je takođe prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Nakon zatvaranja druge sednice, predsednica Skupštine, Aljbulena Hadžiju, obratila se Ustavnom sudu sa zahtevom da donese privremenu meru obustave ustavnog roka za izbor predsednika.

(Beta, 06.03.2026)

Povezane vesti »

Osmani raspustila Skupštinu: Najavila vanredne izbore na Kosovu

Osmani raspustila Skupštinu: Najavila vanredne izbore na Kosovu

Nedeljnik pre 27 minuta
Predsednica Kosova raspisala nove parlamentarne izbore

Predsednica Kosova raspisala nove parlamentarne izbore

N1 Info pre 1 sat
Pred novim izborima: Predsednik Kosova nije izabran, skupština raspuštena

Pred novim izborima: Predsednik Kosova nije izabran, skupština raspuštena

BBC News pre 1 sat
Osmani raspustila Skupštinu, Kosovo ide na izbore

Osmani raspustila Skupštinu, Kosovo ide na izbore

Serbian News Media pre 1 sat
Osmani: Donela sam dekret o raspuštanju Skupštine, Kosovo ide na izbore

Osmani: Donela sam dekret o raspuštanju Skupštine, Kosovo ide na izbore

Danas pre 57 minuta
Predsednica Kosova raspustila skupštinu, slede novi parlamentarni izbori

Predsednica Kosova raspustila skupštinu, slede novi parlamentarni izbori

N1 Info pre 52 minuta
Ponovo vanredni izbori: Vjosa Osmani raspustila parlament

Ponovo vanredni izbori: Vjosa Osmani raspustila parlament

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoVanredni izboriIzboriVjosa Osmani

Politika, najnovije vesti »

Vučić i Berse o reformskim procesima u Srbiji, regionu i geopolitičkim tenzijama

Vučić i Berse o reformskim procesima u Srbiji, regionu i geopolitičkim tenzijama

Insajder pre 17 minuta
Mladi Kule: Opština izlepljena lažnim predizbornim plakatima koji zbunjuju birače

Mladi Kule: Opština izlepljena lažnim predizbornim plakatima koji zbunjuju birače

N1 Info pre 32 minuta
Državna sekretarka u MSP o Semaforu za putovanja: Zašto je Hrvatska narandžasta, a Rusija i Albanija žute

Državna sekretarka u MSP o Semaforu za putovanja: Zašto je Hrvatska narandžasta, a Rusija i Albanija žute

N1 Info pre 2 minuta
Peđa Mitrović: Apelacija odlučila da je za moje prebijanje nadležno VJT

Peđa Mitrović: Apelacija odlučila da je za moje prebijanje nadležno VJT

N1 Info pre 27 minuta
Brnabić posetu Finskoj počela susretom sa predsednikom finskog parlamenta

Brnabić posetu Finskoj počela susretom sa predsednikom finskog parlamenta

RTV pre 7 minuta