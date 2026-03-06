Raspušten parlament u Prištini: Građani KiM idu na izbore, treći put u roku od godinu dana

Na Kosovu i Metohiji ponovo vanredni parlamentarni izbori, treći u roku od godinu dana.

Razlog, prekoračenje ustavnog roka za izbor predsednika ili predsednice. Tako je jutros rano odlučila još uvek aktuelna predsednica Vjosa Osmani, donevši dekret o raspuštanju parlamenta. Nakon noćašnjeg neuspelog skupštinskog zasedanja, na kome nijedan predstavnik Pokreta Samoopredeljenje nije izglasan za predsednika zbog nedostatka kvoruma još u prvom krugu, Osmani je odlučila: Kosovo ide na vanredne parlamentarne izbore. "Sinoć su propali napori da se u ustavnom