Kancelarija EU na Kosovu: „Sa žaljenjem pratimo raspuštanje parlamenta“

Kancelarija Evropske unije na Kosovu saopštila je da sa žaljenjem prati poslednja politička dešavanja na Kosovu, odnosno raspuštanje skupštine Kosova i mogućnost održavanja novih vanrednih parlamentarnih izbora.. „Sa žaljenjem posmatramo poslednja dešavanja.

Sada čekamo odluku Ustavnog suda“, navodi se u saopštenju Kancelarije EU. U petak je predsednica Kosova Vjosa Osmani raspustila skupštinu Kosova, uz obrazloženje da ona do 5. marta nije uspela da izabere novog predsednika. Odluku je osporio Pokret Samoopredeljenje, koji je najavio slanje na procenu ustavnosti ukaza predsednice Ustavnom sudu Kosova.