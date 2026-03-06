(Video) "Vidimo se po sletanju u Beograd!" Obratili se kapetani Er Srbije iz Dubaija: "262 putnika, među njima i 14 beba, krećemo!"

Dvojica kapetana, Peđa Plasković i Massimilian Rainera, obratili su se putnicima putem video poruke Kapetani su izrazili čast što mogu da pomognu građanima Srbije u ovakvim situacijama Avion "Er Srbije" pun državljana Srbije - 262 putnika, među njima i 14 bebe, upravo je krenuo evakuacionim letom za Beograd sa aerodroma u Dubaiju.

Neposredno pred poletanje dvojica kapetana obratila su se u video snimku i poslali poruku: "Vidimo se po sletanju u Beograd!. - Uskoro polećemo iz Dubaija, odakle vraćamo naše građane, Airbusom 330, u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Čast nam je da kao nacionalna kompanija budemo uvek tu da se nađemo našim građanima i Srbiji. Vidimo se po sletanju u Beogradu - obratio se jedan od kapetana " Er Srbije" na ovom letu. U Instagram objavio pozdrave upućuju kapetani