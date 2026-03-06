Nemačka naplaćuje po 500 evra da bi izvukla svoje građane iz ratne zone: Evo kakva je situacija sa Srbijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da država brine o ljudima iz Srbije i iz regiona koji se trenutno nalaze na teritoriji Bliskog Istoka, koji je zahvaćen ratom, i dodao da za letove srpskih aviona ima prijavljenih ljudi iz više zemalja regiona.

Na pitanje kako komentariše to što Nemačka naplaćuje 500 evra svojim građanima za evakuaciju iz ratom zahvaćene zone, dok Srbije ne naplaćuje ništa, Vučić je rekao da Nemci rade ono što rade sve zemlje na svetu. "Nemci rade ono što rade sve zemlje na svetu. Ti hoćeš da vratiš nekog i to hoćeš da naplatiš. Mi to ne radimo. Zato što imamo i mnogo onih koji nisu bogatiji, koji su otišli tamo, neki trbuhom za kruhom, neki koji su otišli tamo da se provedu na par dana,