Avion Er Srbije poleteo jutros za Dubai po srpske državljane

Avion kompanije Er Srbija, kojim će iz Dubaija biti prevezeni državljani Srbije, poleteo je jutros iz Beograda.

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova, a u avionu koji je krenuo za Dubai je i državni sekretar u tom ministarstvu Damjan Jović, prenosi RTS. Povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima. U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.