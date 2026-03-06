Avion Er Srbije poleteo jutros za Dubai po srpske državljane

Danas pre 1 sat  |  RTS
Avion Er Srbije poleteo jutros za Dubai po srpske državljane

Avion kompanije Er Srbija, kojim će iz Dubaija biti prevezeni državljani Srbije, poleteo je jutros iz Beograda.

Povratak državljana Srbije iz ratom zahvaćenih područja organizovalo je Ministarstvo spoljnih poslova, a u avionu koji je krenuo za Dubai je i državni sekretar u tom ministarstvu Damjan Jović, prenosi RTS. Povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima. U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom Er Srbije u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Avion za povratak državljana Srbije poleteo za Dubai, više hiljada njih želi da se vrati iz ratom zahvaćenih područja

Avion za povratak državljana Srbije poleteo za Dubai, više hiljada njih želi da se vrati iz ratom zahvaćenih područja

RTV pre 38 minuta
(Video) "Polećemo za Dubai" Avion Er Srbije na putu za Dubai, oglasio se kapetan, evo gde je trenutno; Još hiljade naših ljudi…

(Video) "Polećemo za Dubai" Avion Er Srbije na putu za Dubai, oglasio se kapetan, evo gde je trenutno; Još hiljade naših ljudi želi da se vrati u Srbiju

Blic pre 7 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova: Više hiljada naših državljana želi da bude prebačeno u Srbiju

Ministarstvo spoljnih poslova: Više hiljada naših državljana želi da bude prebačeno u Srbiju

Euronews pre 7 minuta
Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova: Više hiljada naših državljana želi da se sa Bliskog istoka vrati u Srbiju

Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova: Više hiljada naših državljana želi da se sa Bliskog istoka vrati u Srbiju

Dnevnik pre 33 minuta
I Srbi iz Katara, Bahreina, Kuvajta mole da se vrate! Oglasila se sekretarka Ministarstva spoljnih poslova

I Srbi iz Katara, Bahreina, Kuvajta mole da se vrate! Oglasila se sekretarka Ministarstva spoljnih poslova

Telegraf pre 32 minuta
Avion "Er Srbije" poleteo za Dubai da vrati srpske državljane

Avion "Er Srbije" poleteo za Dubai da vrati srpske državljane

N1 Info pre 1 sat
Vlada Srbije besplatno šalje avione po svoje građane: Nemačka naplaćuje 500 evra po sedištu za evakuaciju

Vlada Srbije besplatno šalje avione po svoje građane: Nemačka naplaćuje 500 evra po sedištu za evakuaciju

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSIzraelVlada SrbijeDubaiAir Serbia

Društvo, najnovije vesti »

Razvoj veštačke inteligencije i novinari: Pokradeš, zaradiš, odbaciš

Razvoj veštačke inteligencije i novinari: Pokradeš, zaradiš, odbaciš

Cenzolovka pre 17 minuta
Protest podrške za 20 porodica kojima preti prinudno iseljenje danas ispred Drugog osnovnog suda

Protest podrške za 20 porodica kojima preti prinudno iseljenje danas ispred Drugog osnovnog suda

Mašina pre 18 minuta
Avion za povratak državljana Srbije poleteo za Dubai, više hiljada njih želi da se vrati iz ratom zahvaćenih područja

Avion za povratak državljana Srbije poleteo za Dubai, više hiljada njih želi da se vrati iz ratom zahvaćenih područja

RTV pre 38 minuta
Prognoza vremena za subotu, 7. mart: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Prognoza vremena za subotu, 7. mart: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano

Insajder pre 32 minuta
Mi snaga naroda: Podržavamo zahtev studenata za sazivanjem vanredne sednice Skupštine o Kosovu

Mi snaga naroda: Podržavamo zahtev studenata za sazivanjem vanredne sednice Skupštine o Kosovu

Beta pre 28 minuta