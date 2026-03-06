Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Skupština Kosova je večeras prekinula hitno zakazanu vanrednu sednicu na kojoj je na dnevnom redu usvajanje amandmana na Ustav Kosova o izboru predsednika Kosova glasanjem građana.

Prekinuta je jer u sali nije bilo najmanje dve trećine poslanika iz manjinskih zajednica koje imaju rezervisane mandate u Skupštini Kosova. Na sednici su bila prisutna 93 poslanika. Na sednici nisu bili prisutni poslanici Srpske liste od čijih glasova zavisi usvajanje amandmana. Predsednica Skupštine Aljbuljena Hadžiu je pozvala poslanike da ostanu i za 22 sata najavila nastavak sednice. Za usvajanje amandmana na Ustav Kosova neophodno je da glasaju dve trećine,