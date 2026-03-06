Tramp smenio Kristi Noem, ministarku unutrašnje bezbednosti zaduženu za sprovođenje imigracionih zakona

Danas pre 3 sata
Tramp smenio Kristi Noem, ministarku unutrašnje bezbednosti zaduženu za sprovođenje imigracionih zakona

Američki predsednik Donald Tramp objavio je večeras da će smeniti ministarku za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, a njenu poziciju će od 31. marta preuzeti senator iz Oklahome Markvejn Malin, prenosi Si-En-En (CNN).

Tramp je u objavi na društvenoj mreži „Truth Social“ zahvalio Kristi Noem na službi i na „brojnim spektakularnim rezultatima, uključujući one na granici“. Ona će biti imenovana za specijalnog izaslanika nove bezbednosne inicijative „Štit Amerike“, najavio je Tramp i dodao da će Malin preuzeti dužnost 31. marta.
