Zelenski: Rusi ubijaju Ukrajince, a mi treba da damo naftu Orbanu, jer on „jadničak“ ne može da dobije izbore bez ruske nafte

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Zelenski: Rusi ubijaju Ukrajince, a mi treba da damo naftu Orbanu, jer on „jadničak“ ne može da dobije izbore bez ruske nafte…

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je danas nadu da će „određena osoba u Evropskoj uniji“, aludirajući na mađarskog premijera Viktora Orbana, prestati da blokira evropski kredit od 90 milijardi evra za Ukrajinu, zapretivši da bi u suprotnom svojim oružanim snagama mogao da prosledi adresu te osobe, piše Ukrajinska pravda.

Nadamo se da određena osoba neće blokirati tih 90 milijardi evra, odnosno prvu tranšu od tog novca, kako bi naši branitelji imali oružje. U suprotnom, mogao bih dati njegovu adresu našoj vojsci, našim momcima, kako bi ga zvali telefonom i razgovarali sa njim na svom jeziku, poručio je Zelenski. Mađarska je blokirala 20 paket sankcija EU Rusiji, kao i kredit za podršku Ukrajini, jer Kijev ne pristaje da Mađarskoj i Slovačkoj obnovi isporuku ruske nafte kroz naftovod
