Zelenski: Tramp upotrebom svih raketa u Iranu rizikuje da ostavi Ukrajinu ranjivom

U ekskluzivnom danas objavljenom intervjuu za britanski list Independent predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da bi njegova zemlja mogla biti ranjivija jer predsednik SAD Donald Tramp usmerava svu vatrenu moć na Iran, dok je Ukrajini je potrebno jače oružje da bi primorala predsednika Rusije Vladimira Putina na mir.

Ukrajina bi se sada mogla suočiti sa nedostatkom raketa protiv-vazduhoplovne odbrane da bi zaštitila svoje gradove od napada, rekao je on, jer SAD i njihovi saveznici koriste stotine projektila da bi se odbranili od iranskih talasa dronova i raketa. „Fokus će se pomeriti na Bliski istok, na iranski rat, i na Sjedinjene Države, a i na Izrael“, rekao je Zelenski i to ocenio kao razumljivo jer su zemlje na Bliskom istoku sada pod masovnim napadima dronova i raketa