"Naših ljudi u Emiratima ima na hiljade", obratio se ambasador Srbije u UAE: Evo kada se mogu očekivati novi letovi za Beograd

Dnevnik pre 2 sata
Ambasador Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima oglasio se pred poletanje aviona sa srpskim državljanima iz Dubaija za Beograd.

Ambasador Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Vladimir Marić oglasio se pred poletanje aviona "Er Srbije" iz Dubaija za Beograd sa 262 državljana Srbije, prenosi Mondo. Veoma sam zadovoljan činjenicom da smo uspeli da u ovaj avion smestimo nešto više od 260 naših sugrađana koji će uskoro krenuti put Beograda, put aerodroma Nikola Tesla, put svoje domovine. Naših ljudi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima na hiljade. Sada uspevamo da vratimo kući nešto
