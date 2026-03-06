(Video) „Čast nam je da pomognemo našim građanima“, Er Srbija vraća porodice u Srbiju! Evo kada se očekuje sletanje u Beograd

Dnevnik pre 33 minuta
(Video) „Čast nam je da pomognemo našim građanima", Er Srbija vraća porodice u Srbiju! Evo kada se očekuje sletanje u Beograd

Avion Er Srbije iz Dubaija večeras vraća čak 262 putnika i 14 beba u Beograd.

Avion koji je poleteo jutros iz Beograda, sleteo je u Dubaji danas oko 13.30 časova, a dolazak u Beograd očekuje se u večernjim satima. Tom prilikom javnosti se obratio i jedan od pilota i istakao da im je velika čast što imaju mogućnost da pomognu svojim građanima. - Uskoro polećemo iz Dubaija odakle vraćamo naše građane "Erbasom 330" u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Čast nam je da kao Nacionalna kompanija budemo uvek tu da se nađemo našim građanima i
Više hiljada naših građana želi da se vrati iz ratom zahvaćenih područja, oko 250 njih se vraća večeras letom iz Dubaija

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije : Oko 250 građana Srbije vraća se danas evakuacionim letom iz Dubaija

Vlada Republike SrbijeErbasAir Serbia

