(Video) „Čast nam je da pomognemo našim građanima“, Er Srbija vraća porodice u Srbiju! Evo kada se očekuje sletanje u Beograd…

Avion Er Srbije iz Dubaija večeras vraća čak 262 putnika i 14 beba u Beograd.

Avion koji je poleteo jutros iz Beograda, sleteo je u Dubaji danas oko 13.30 časova, a dolazak u Beograd očekuje se u večernjim satima. Tom prilikom javnosti se obratio i jedan od pilota i istakao da im je velika čast što imaju mogućnost da pomognu svojim građanima. - Uskoro polećemo iz Dubaija odakle vraćamo naše građane "Erbasom 330" u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Čast nam je da kao Nacionalna kompanija budemo uvek tu da se nađemo našim građanima i