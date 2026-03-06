Vučić sa ministrom spoljnih poslova Države Libije o bilateralnim odnosima i saradnji

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje u Vladi nacionalnog jedinstva Države Libije Taherom el-Baurom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku. "Konstatovali smo da Srbiju i Libiju povezuje tradicionalno prijateljstvo i višedecenijska saradnja, na koju smo ponosni. Poseban akcenat stavili smo na ekonomske teme i