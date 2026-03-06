Vučić sa Vajkofom o jačanju saradnje Srbije i NATO uz očuvanje vojne neutralnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Komande združenih snaga NATO u Napulju admiralom Džordžom Vajkofom, sa kojim je razgovarao o jačanju saradnje Srbije i NATO uz očuvanje vojne neutralnosti.

Vučić je na Instagramu naveo da je tokom razgovora istakao važnost KFOR-a za mir i zaštitu Srba na Kosovu i Metohiji, uz insistiranje na poštovanju Sporazuma iz Kumanova i Rezolucije 1244. "Naglasio sam da redovan dijalog i međusobno poverenje ostaju ključ za regionalnu stabilnost i sigurnost", naveo je predsednik Vučić. Istakao je da Srbija ostaje posvećena saradnji kroz program Partnerstvo za mir, uz poštovanje svojih nacionalnih interesa i suvereniteta.