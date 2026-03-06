Bajern nema šta da traži u Beogradu? Kladionice ponizile Nemce pred meč sa Zvezdom! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras od 20 sati u Beogradskoj areni ekipu Bajerna iz Minhena, u utakmici 30. kola Evrolige.

Zvezda se nalazi na sedmom mestu Evrolige sa 17 pobeda i 12 poraza, dok je Bajern 15. sa 12 pobeda i 17 poraza. Crveno-beli su prema kladionicama apsolutni favoriti, te je kvota na pobedu Zvezde svega 1.30, dok se trijum Bajerna plaća koeficijentom 4.40. Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je njegovim igračima prijala reprezentativna pauza, kao i da će u predstojećem evroligaškom meču sa Bajernom presuditi timska igra. "Mislim da nam je dobro