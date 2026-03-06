ANEM-u pristupilo 17 novih članica

Nova pre 41 minuta
ANEM-u pristupilo 17 novih članica

Upravni odbor Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) na poslednjoj sednici doneo je odluku o prijemu 17 novih članica, odnosno medija.

Kako navodi ANEM, a prenosi Danas, to su Webinfo, Rec Media Užice, Storyteller, Zoomer, Internet portal Far, JUGpress, Nova Naša reč, TAKT, Mašina, A1tv.net, Magločistač, Epicentar press, IN medija, Glas Zaječara, Radio Sloboda, Ozon Press i N2 portal. Kako su ocenili članovi UO ANEM – Veran Matić, Milorad Tadić i Slobodan Krajnović, nove članice predstavljaju primere profesionalnih i slobodnih medija u Srbiji i kao takvi značajno će doprineti kvalitetnijem
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pristupilo još 17 medija

Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pristupilo još 17 medija

Insajder pre 31 minuta
ANEM-u pristupilo 17 medija: Solidarnost i zajednička borba za unapređenje uslova

ANEM-u pristupilo 17 medija: Solidarnost i zajednička borba za unapređenje uslova

Radio 021 pre 32 minuta
ANEM-u pristupilo 17 novih članica

ANEM-u pristupilo 17 novih članica

Danas pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetZaječarUpravni odborANEMNaša rečPressUžice

Društvo, najnovije vesti »

Čadež u Austriji: Traži se prihvatljivo rešenje za vozače kamiona iz Srbije pri ulasku u EU

Čadež u Austriji: Traži se prihvatljivo rešenje za vozače kamiona iz Srbije pri ulasku u EU

Insajder pre 11 minuta
Naslovne strane za petak, 6. mart 2026. godine

Naslovne strane za petak, 6. mart 2026. godine

Beta pre 12 minuta
Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Beta pre 2 minuta
Sedmica na lotou nije izvučena od avgusta: Profesor statistike objašnjava kakve su šanse da je u narednom kolu dobijete i…

Sedmica na lotou nije izvučena od avgusta: Profesor statistike objašnjava kakve su šanse da je u narednom kolu dobijete i postanete evromilioner

Danas pre 11 minuta
Prolećno vreme u Zaječaru: Sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

Prolećno vreme u Zaječaru: Sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni

Glas Zaječara pre 6 minuta