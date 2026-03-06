ANEM-u pristupilo 17 novih članica

Upravni odbor Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) na poslednjoj sednici doneo je odluku o prijemu 17 novih članica, odnosno medija.

Kako navodi ANEM, a prenosi Danas, to su Webinfo, Rec Media Užice, Storyteller, Zoomer, Internet portal Far, JUGpress, Nova Naša reč, TAKT, Mašina, A1tv.net, Magločistač, Epicentar press, IN medija, Glas Zaječara, Radio Sloboda, Ozon Press i N2 portal. Kako su ocenili članovi UO ANEM – Veran Matić, Milorad Tadić i Slobodan Krajnović, nove članice predstavljaju primere profesionalnih i slobodnih medija u Srbiji i kao takvi značajno će doprineti kvalitetnijem