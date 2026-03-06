Livitova: SAD na dobrom putu da uspostave kontrolu nad iranskim nebom

Vašington očekuje da će ciljevi SAD biti ostvareni za četiri do šest nedelja

Sjedinjene Američke Države su na dobrom putu da uspostave kontrolu nad iranskim vazdušnim prostorom, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, i dodala da Vašington očekuje da će ciljevi SAD biti ostvareni za četiri do šest nedelja. Livit je navela da Vašinton razmatra potencijalne kandidate za vođu Irana, dan nakon što je predsednik SAD Donald Tramp rekao da mora da bude uključen u izbor sledećeg vođe Irana. "Znam da postoji niz ljudi koje naše