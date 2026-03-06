Vežba za veliki obračun

Radar pre 56 minuta  |  Vera Didanović
Vežba za veliki obračun

Na glasanju 29. marta u mestima u kojima su naprednjaci do sada imali ogromnu prednost vlast upadljivo zbija redove, a pobunjeni deo Srbije testira različite varijante nastupa

Šta bi mogao biti ključni razlog da izbori u deset opština budu zakazani za isti dan, 29. mart, a ne, kao u nekoliko poslednjih slučajeva, podeljeni na nekoliko manjih „porcija“, pogodnih za koncentraciju naprednjačkih snaga za pritisak i podmićivanje birača, nužni uslov njihove pobede? Da li to znači da se vlast dovoljno konsolidovala da može da obezbedi rezultat 10:0, pogodan za obeshrabrivanje pobunjene Srbije? Ili je, naprotiv, u toliko lošem stanju da je
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika

Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika

Blic pre 21 minuta
Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Danas pre 3 sata
Večeras vanredna sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za izbor predsednika

Večeras vanredna sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za izbor predsednika

Danas pre 3 sata
Neizvesnost u Prištini: Prekinute sednice skupštine o amandmanima i izboru predsednika zbog nedostatka kvoruma

Neizvesnost u Prištini: Prekinute sednice skupštine o amandmanima i izboru predsednika zbog nedostatka kvoruma

Euronews pre 1 dan
Skupština u Prištini nije izabrala predsednika privremenih institucija, nije obezbeđen kvorum

Skupština u Prištini nije izabrala predsednika privremenih institucija, nije obezbeđen kvorum

RTS pre 1 dan
Prekinute sednice skupštine u Prištini o amandmanima i o izboru predsednika

Prekinute sednice skupštine u Prištini o amandmanima i o izboru predsednika

Sputnik pre 1 dan
Skupština u Prištini nije izabrala predsednika zbog nedostatka kvoruma, sednica prekinuta

Skupština u Prištini nije izabrala predsednika zbog nedostatka kvoruma, sednica prekinuta

Newsmax Balkans pre 1 dan

Ključne reči

NaprednjaciIzbori

Politika, najnovije vesti »

Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika

Bez kvoruma Skupština u Prištini nije izabrala predsednika

Blic pre 21 minuta
Vežba za veliki obračun

Vežba za veliki obračun

Radar pre 56 minuta
Ekološki ustanak: Nije prikupljeno dovoljno potpisa za sednicu Skupštine o statusu Univerziteta u Prištini

Ekološki ustanak: Nije prikupljeno dovoljno potpisa za sednicu Skupštine o statusu Univerziteta u Prištini

Danas pre 1 sat
Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Prekinuta sednica Skupštine Kosova, nema kvoruma za glasanje o amandmanima o izboru predsednika

Danas pre 3 sata
Večeras vanredna sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za izbor predsednika

Večeras vanredna sednica Skupštine Kosova o ustavnim amandmanima za izbor predsednika

Danas pre 3 sata