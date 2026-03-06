Doktor Milić: Smenjen sam ne zbog lošeg rada već zbog objava na društvenim mrežama

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Doktor Milić: Smenjen sam ne zbog lošeg rada već zbog objava na društvenim mrežama

Doktor Dragan Milić, kog je Univerzitetski klinički centar u Nišu danas razrešio sa mesta rukovodioca Klinike za kardiohirugiju, izjavio je da je smenjen zbog svog delovanja na društvenim mrežama.

"Ne struka, ne loš rad na klinici, ne liste čekanja, ne rad u privatnim klinikama, uzimanje mita ili novca od pacijenata, ništa od toga, već zbog društvenih mreža", naveo je Milić u objavi na svojoj Fejsbuk stranici. On je kazao da ga je Srpska napredna stranka (SNS) pre dve godine izbacila sa Medicinskog fakulteta, a da je danas smenjen sa mesta direktora Klinike za kardiohirurgiju iako je "jedini lekar u Srbiji sa tri specijalizacije - iz opšte hirurgije,
