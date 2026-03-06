Iran ne može vojno da pobedi Ameriku, ali evo kako njegove vođe planiraju da opstanu

Sa navodno ozbiljno oslabljenim vojnim kapacitetima i suočen sa nadmoćnijom silom Sjedinjenih Država i Izraela, Iran sprovodi strategiju usmerenu na proširivanje i produžavanje sukoba, kao i na povećanje njegovih troškova, kažu stručnjaci.

NurPhoto via Getty Images Islamska revolucionarna garda (IRGC), dominantna snaga u okviru iranske vojske, kontroliše programe raketa i dronova, i sprovodi ključne regionalne aktivnosti Sjedinjene Američke Države i Izrael tvrde da su njihovi koncentrisani zajednički vazdušni udari značajno oslabili iranske vojne sposobnosti. „Njihova protivvazdušna odbrana, vazduhoplovne snage, mornarica i liderstvo, nestali su“, izjavio je američki predsednik Donald Tramp u objavi