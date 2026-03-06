Jokić za RTS: Igramo sve bolju odbranu, borimo se za visoko mesto u plej-ofu

RTS pre 40 minuta
Jokić za RTS: Igramo sve bolju odbranu, borimo se za visoko mesto u plej-ofu

Nikola Jokić i Denver nagetsi ostvarili su važnu pobedu protiv Los Anđeles lejkersa, tima koji bi im mogao biti prvi protivnik u plej-ofu NBA lige. Sa Jokićem je razgovarao dopisnik RTS-a Aleksandar Žigić.

Nagetsi su vodili od samog početka i pobedili sa rezultatom 120:113. Jokić je na konferenciji za medije rekao da je to bila dobra utakmica njegovog tima i da pobeda veoma znači zbog borbe za plej-of. "Dobra utakmica protiv tima sa kojim se borimo za mesto u plej-ofu. Teško je bilo, ali mislim da smo na kraju kontrolisali utakmicu. Postigli smo važne poene i odbranili kada je trebalo", rekao je centar Nagetsa. Govorio je Jokić o odbrani koju protivnici igraju na
