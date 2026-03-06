Kijev tvrdi: Mađarska otela sedam Ukrajinaca; Orban: Ne plaše me pretnje smrću Zelenskog

RTS pre 4 minuta
Kijev tvrdi: Mađarska otela sedam Ukrajinaca; Orban: Ne plaše me pretnje smrću Zelenskog

Rat u Ukrajini – 1.472. dan. Mađarske vlasti su u Budimpešti uzele sedam ukrajinskih državljana koji su zaposleni u državnoj "Oščadbanci" za taoce, izvestio je šef diplomatije Andrij Sibiga.

Kijev optužuje Mađarsku da je otela sedam Ukrajinaca Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga optužio je Mađarsku za navodnu otmicu sedam ukrajinskih bankarskih službenika. "U Budimpešti su mađarske vlasti uzele sedam ukrajinskih državljana za taoce. Ovih sedam Ukrajinaca su zaposleni u državnoj Oščadbanci", navodi Sibiga na društvenoj mreži Iks. Prema njegovim rečima, oni su opsluživali dva bankarska automobila koja saobraćaju između Austrije i Ukrajine
