Srednji kurs dinara za evro 117,3854 dinara

NOVI SAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3854 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar juče je viši za 0,1 odsto i iznosi 101,1943 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,7 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,1 odsto, a od početka godine slabiji za 1,3 odsto.