Odželej: 100% sam siguran u plej-of!

Centar Crvene zvezde Semi Odželej rekao je pred utakmicu sa Bajernom da je svima u timu prijala pauza između dva kola Evrolige, pošto su se igrale kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Trener ‘crveno-belih’ Saša Obradović rekao je da je njegov tim zahvaljujući pauzi konačno dobio priliku da radi na nekim stvarima za koje ranije nije bilo vremena zbog zgusnutog rasporeda utakmica. Odželej je otkrio na čemu se posebno radilo poslednjih dana. „Mislim da je akcenat bio na tome da budemo organizovani u napadu, smatram da smo se ponekad na neki način mučili da se postaramo da pronađemo najbolji šut u određenom napadu, imamo toliko vremena i želeli smo