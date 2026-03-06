Odželej: 100% sam siguran u plej-of!

Sport klub pre 10 minuta  |  Autor: Jelena Trajković
Odželej: 100% sam siguran u plej-of!

Centar Crvene zvezde Semi Odželej rekao je pred utakmicu sa Bajernom da je svima u timu prijala pauza između dva kola Evrolige, pošto su se igrale kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Trener ‘crveno-belih’ Saša Obradović rekao je da je njegov tim zahvaljujući pauzi konačno dobio priliku da radi na nekim stvarima za koje ranije nije bilo vremena zbog zgusnutog rasporeda utakmica. Odželej je otkrio na čemu se posebno radilo poslednjih dana. „Mislim da je akcenat bio na tome da budemo organizovani u napadu, smatram da smo se ponekad na neki način mučili da se postaramo da pronađemo najbolji šut u određenom napadu, imamo toliko vremena i želeli smo
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Obradović protiv svog uzora Pešića: Zvezda večeras dočekuje Bajern

Obradović protiv svog uzora Pešića: Zvezda večeras dočekuje Bajern

Dnevnik pre 5 minuta
Zvezdina velika prilika za novi korak ka plej-ofu, Pešić sa Bajernom može da joj pokvari planove

Zvezdina velika prilika za novi korak ka plej-ofu, Pešić sa Bajernom može da joj pokvari planove

Nova pre 39 minuta
Zvezdina velika šansa u borbi za plej-of - Bajern gostuje u "Beogradskoj areni"

Zvezdina velika šansa u borbi za plej-of - Bajern gostuje u "Beogradskoj areni"

RTV pre 44 minuta
Zvezdina velika šansa u borbi za plej-of - Bajern gostuje u "Beogradskoj areni"

Zvezdina velika šansa u borbi za plej-of - Bajern gostuje u "Beogradskoj areni"

RTS pre 1 sat
Bajern nema šta da traži u Beogradu? Kladionice ponizile Nemce pred meč sa Zvezdom! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju…

Bajern nema šta da traži u Beogradu? Kladionice ponizile Nemce pred meč sa Zvezdom! Pogledajte kakve su kvote pred večerašnju utakmicu!

Kurir pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Olimpijakos - Panatinaikos u 30. kolu Evrolige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Olimpijakos - Panatinaikos u 30. kolu Evrolige

Telegraf pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Bajern Minhen u 30. kolu Evrolige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Bajern Minhen u 30. kolu Evrolige

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaSvetsko prvenstvoEvroligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Jokićev tripl-dabl i najvažniji poeni u pobedi nad Lejkersima

Jokićev tripl-dabl i najvažniji poeni u pobedi nad Lejkersima

RTV pre 19 minuta
Veče za istoriju: Lebron Džejms pretekao Karima!

Veče za istoriju: Lebron Džejms pretekao Karima!

Hot sport pre 4 minuta
Apsolutna dominacija Nikole Jokića: ‘Joker’ srušio Lejkerse u momentima kada se lomila utakmica!

Apsolutna dominacija Nikole Jokića: ‘Joker’ srušio Lejkerse u momentima kada se lomila utakmica!

Hot sport pre 34 minuta
Pjastri najbrži na drugom slobodnom treningu pred uvodnu trku F1 u Australiji

Pjastri najbrži na drugom slobodnom treningu pred uvodnu trku F1 u Australiji

Radio sto plus pre 15 minuta
Čekajući šta će biti sa Željkom, Hapoel "blindirao" Motlija!

Čekajući šta će biti sa Željkom, Hapoel "blindirao" Motlija!

Sportske.net pre 19 minuta