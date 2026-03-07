Gordon Murray T.50s Niki Lauda na stazi u Bahreinu nadmašio GT3 trkačke automobile za sedam sekundi

S Dariom Franchittijem za upravljačem, ovaj jarko zeleni eksperimentalni prototip modela T.50s poznat kao XP3, našao se na stazi u Bahreinu.

Postigao je munjevito vreme od 1:53,03, što je sedam sekundi brže od rekorda svih vremena u trkačkim GT3 automobilima i oko 10 sekundi brže od tipičnih vremena krugova za GT3. Staza u Bahreinu je izabrana za ovu poslednju fazu razvoja zbog svoje kombinacije brzih krivina, zona jakog kočenja i vrućih uslova. Ako T.50s može da bude besprekoran u ovim uslovima, trebalo bi da nude u stanju da s lakoćom savlada bilo koju drugu stazu. Tokom kruga je Franchitti pri