Gordon Murray T.50s Niki Lauda na stazi u Bahreinu nadmašio GT3 trkačke automobile za sedam sekundi

Auto blog pre 29 minuta  |  Klix.ba / Carscoops.com
Gordon Murray T.50s Niki Lauda na stazi u Bahreinu nadmašio GT3 trkačke automobile za sedam sekundi

S Dariom Franchittijem za upravljačem, ovaj jarko zeleni eksperimentalni prototip modela T.50s poznat kao XP3, našao se na stazi u Bahreinu.

Postigao je munjevito vreme od 1:53,03, što je sedam sekundi brže od rekorda svih vremena u trkačkim GT3 automobilima i oko 10 sekundi brže od tipičnih vremena krugova za GT3. Staza u Bahreinu je izabrana za ovu poslednju fazu razvoja zbog svoje kombinacije brzih krivina, zona jakog kočenja i vrućih uslova. Ako T.50s može da bude besprekoran u ovim uslovima, trebalo bi da nude u stanju da s lakoćom savlada bilo koju drugu stazu. Tokom kruga je Franchitti pri
